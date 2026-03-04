Das Vereinigte Königreich blockiert Studienvisa für vier Nationen und stoppt afghanische Arbeitserlaubnisse

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass die britische Regierung unter der Führung von Keir Starmer Studienvisa für Staatsangehörige Afghanistans, Kameruns, Myanmars und Sudans blockieren und Arbeitsvisa für Afghanen aussetzen wird. Das Innenministerium erklärte, die "Notbremse" solle darauf abzielen, einen starken Anstieg der Asylanträge von Menschen, die über legale Visawege einreisen, einzudämmen.

Innenministerin Shabana Mahmood sagte, die Bewerbungen von Studierenden aus den vier Ländern hätten sich zwischen 2021 und 2025 mehr als verfünffacht. Insgesamt haben sich die Asylanträge nach der Ankunft mit legalen Visa seit 2021 mehr als verdreifacht und machen 39 % der etwa 100.000 Anträge im letzten Jahr aus.

Die Änderungen treten am 26. März in Kraft. London sagt, es werde nach der Stabilisierung des Systems begrenzte "sichere und legale Routen" einführen und gleichzeitig Umsiedlungsprogramme fortsetzen, die seit 2021 mehr als 37.000 Afghanen Zuflucht gewährt haben...

Wie Shabana Mahmood in einer Erklärung sagt:

Großbritannien wird immer Zuflucht für Menschen bieten, die vor Krieg und Verfolgung fliehen, aber unser Visasystem darf nicht missbraucht werden. Deshalb treffe ich die beispiellose Entscheidung, Visa für jene Staatsangehörigen zu verweigern, die unsere Großzügigkeit ausnutzen wollen.