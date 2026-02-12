Das Vereinigte Königreich bereitet 205 Millionen Dollar zur Finanzierung von US-Waffen für die Ukraine

HQ

Das Vereinigte Königreich hat 150 Millionen Pfund (205 Millionen US-Dollar) zugesagt, um der Ukraine im Rahmen der Prioritized Ukraine Requirements List (PURL)-Initiative mit US-Waffen zu versorgen, sagte Verteidigungsminister John Healey am Mittwoch. Das Programm wurde letzten Sommer eingerichtet, um den Zufluss amerikanischer Militärausrüstung nach Kiew während einer Zeit aufrechtzuerhalten, in der neue US-Hilfspakete ins Stocken geraten waren.

Das Programm ermöglicht es verbündeten Ländern, den Kauf von US-Luftverteidigungssystemen und anderer kritischer militärischer Ausrüstung für die Ukraine zu finanzieren. Healey sagte, die Finanzierung würde den dringenden Bedarf der Ukraine an Luftverteidigungsfähigkeiten als Reaktion auf anhaltende russische Angriffe unterstützen.

Laut dem US-Botschafter bei der NATO haben die Verbündeten bereits mehr als 4,5 Milliarden Dollar über den PURL-Mechanismus zugesagt. Der britische Beitrag verstärkt die breiteren westlichen Bemühungen, die militärische Kapazität der Ukraine zu erhalten, während der Konflikt mit Russland andauert...