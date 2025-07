Das US-Justizministerium entlässt den Staatsanwalt, der für die Fälle "Diddy" Combs und Jeffrey Epstein zuständig ist

HQ

Die neuesten Nachrichten über die Vereinigten Staaten . Der Skandal um die Epstein-Liste ist noch lange nicht vorbei, auch wenn der verurteilte Pädophile Jeffrey Epstein 2019 in seiner New Yorker Gefängniszelle Selbstmord beging, während er auf seinen Prozess wartete. Die Öffentlichkeit will wissen, wer die Personen sind, die mit dem Menschenhandelsring (einschließlich Minderjähriger) in Verbindung stehen, den andere Prominente wie seine Komplizin Ghislaine Maxwell und der Musikproduzent "Diddy" Combs betrieben haben. Es wird vermutet, dass die Liste, die Trump im Wahlkampf für seine zweite Amtszeit als Präsident freigegeben hatte, noch nicht veröffentlicht wurde. Tatsächlich spielt Trump das Thema jetzt herunter und weicht den Forderungen der Bevölkerung aus.

Tatsächlich scheint er sogar den laufenden Rechtsstreit zu behindern. Das US-Justizministerium hat Maurene Comey, die New Yorker Staatsanwältin, die den Fall bearbeitet, mit sofortiger Wirkung entlassen. Comeys Abgang wurde von CBS und der BBC bestätigt.

Sein Abgang kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Trump und die Leiterin des Justizministeriums, Generalstaatsanwältin Pam Bondi, wegen des Umgangs der Regierung mit den Epstein-bezogenen Akten mit Gegenreaktionen konfrontiert sind. Bondi bestritt letzte Woche, dass weitere Akten aus dem Fall freigegeben würden. Gestern gab Trump in den sozialen Medien eine ziemlich harte Erklärung gegen seine eigenen Anhänger ab, die behaupten, es habe eine Vertuschung über Epstein gegeben, indem er sie als "schwach" bezeichnete und sagte, er wolle ihre Unterstützung nicht mehr.

Trump scheint einen persönlichen Rachefeldzug gegen die Comey-Familie zu führen. Im Jahr 2017, während seiner ersten Amtszeit, unterzeichnete der Präsident den Entlassungsbefehl gegen den Vater des Staatsanwalts, den damaligen FBI-Chef James Comey.

Die BBC behauptet, dies sei nicht der einzige Einzelfall von Entlassungen innerhalb des Justizministeriums aus Gründen, die Präsident Trump "missfallen".