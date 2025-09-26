Das Update für die Cross-Plattform-Mod-Unterstützung von The Witcher 3: Wild Hunt wurde auf 2026 verschoben

HQ

Da CD Projekt Red 10 Jahre seit der Veröffentlichung von The Witcher 3: Wild Hunt in diesem Jahr feiert, versprach das polnische Studio "einen weiteren Patch" für das Spiel, ein Update, das plattformübergreifende Mod-Unterstützung auf PC, PS5 und Xbox Series X/S einführen würde. Es sollte irgendwann im Jahr 2025 auf den Markt kommen, aber das wird nicht mehr der Fall sein, da es auf 2026 verschoben wurde.

Auf der FAQ-Seite für das geplante Update wird in einer neuen Anweisung Folgendes hinzugefügt:

"Ursprünglich hatten wir geplant, die Cross-Plattform-Mod-Unterstützung für The Witcher 3: Wild Hunt auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S noch in diesem Jahr einzuführen, aber die Einführung verschiebt sich nun auf 2026.

"Wir entschuldigen uns für die Verzögerung und werden weitere Details bekannt geben, wenn wir der Veröffentlichung näher kommen. Vielen Dank für eure Geduld!"

Das feste Datum für die Ankunft dieses Updates wird nicht bekannt gegeben, aber die gute Nachricht ist, dass Fans von The Witcher nicht mehr lange warten müssen, bis mehr im Universum eintrifft, denn die vierte Staffel der Netflix-Live-Action-Show, in der Liam Hemsworth jetzt als Geralt of Rivia zu sehen ist, kommt Ende Oktober, und es gibt sogar einen neuen Comic, der zu Beginn des neuen Jahres erscheint.