Nächstes Jahr soll ein neuer The Witcher-Comic mit Geralt von Riva an der Spitze erscheinen

WährendThe Witcher viele Fans zweifellos den Atem anhalten, wenn Ende Oktober die nächste Staffel der Netflix-Live-Action-Serie erscheint, sieht die Zukunft auch für das Fantasy-Universum sehr rosig aus. Es wird eine letzte Staffel der Netflix-Serie geben, CD Projekt Red arbeitet an einem vierten Teil seiner RPG-Serie, und Dark Horse Comics hat gerade eine neue Miniserie enthüllt, in der Geralt of Rivia die Hauptrolle spielt.

The Witcher: Blood Stone werden alle nächstes Jahr debütieren, und was uns erwartet, wird es eine vierteilige Serie sein, die von Daniel Freedman von Birdking geschrieben und von Pius Bak von Slightly Exaggerated illustriert wird, mit Farben von Cyberpunk 2077: Big City Dreams ' Roman Titov und Briefen von Hassan Otsmane-Elhaou von The Witcher: The Bear and the Butterfly.

Er folgt Geralt, der sich zu einer Zwergenmine begibt, um Berichten über eine gehörnte Bestie nachzugehen, die Schatzsucher tötet, obwohl es in der Gegend keine Anzeichen für Bestienangriffe gibt. Unnötig zu erwähnen, dass etwas nicht stimmt, und das führt dazu, dass sich der berühmte Monstertöter tief in die Minen und die Zwergenhöhlen wagt.

In der offiziellen Synopsis heißt es: "Uralte Zwergenminen haben Schatzsucher angezogen, und die lokale Legende besagt, dass sie von einer gehörnten Bestie getötet werden. Da es keine Anzeichen für einen Angriff gibt, überblickt Geralt das Land, aber die Berge sind tödlich und die Minen noch tödlicher. Und im Labyrinth der Zwergenhöhlen lässt man das, was übrig bleibt, am besten unberührt."

Die erste Ausgabe wird am 28. Januar 2026 erscheinen, die restlichen Ausgaben folgen zu unbestimmten Terminen im Laufe des Jahres.