Das Team hinter The Ascent enthüllt eine neue IP No Law
Und es tauscht eine isometrische Perspektive gegen First-Person-Action aus.
The Ascent wurde vor ein paar Jahren zu einer Indie-Sensation, und schon jetzt ist das Team hinter dem Spiel, Neon Giant, bereit mit einer brandneuen IP namens No Law.
Man spielt einen Ex-Soldaten im schmierigen Port Desire, wo Gangs in einem Science-Fiction-Setting der nahen Zukunft die Straßen beherrschen. Das Spiel tauscht die isometrische Perspektive von The Ascent gegen eine viel persönlichere Ego-Perspektive aus, und es scheint auch einige Stealth-Elemente zu geben.
Das Spiel hat kein Veröffentlichungsdatum, aber unten sieht man den Gameplay-Teaser.
