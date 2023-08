Das Streaming in 4K über Playstation Plus hat mit dem Beta-Test begonnen

HQ

Sony und Playstation entwickeln ihre Plattform für gestreamte Titel weiter und jetzt wurde der nächste Schritt gestartet, der es uns Verbrauchern ermöglicht, in 4K über die Cloud zu spielen. Die Möglichkeit ist sicherlich noch nicht vollständig auf dem Markt, aber einige Benutzer von Playstation Plus Premium wurden kürzlich eingeladen, an einer geschlossenen Beta teilzunehmen, bei der sie Zugang zu mehreren Playstation 5-Spielen erhalten haben, die in 4K über das Internet gestreamt werden können.

Ob es die Rendering-Auflösung oder der Stream selbst ist, der 4K erreicht, bleibt abzuwarten, aber ein Benutzer im Gaming-ForumResetera gibt an, dass die derzeit verfügbaren Auflösungen 720p, 1080p, 1440p und 2160p zu sein scheinen.

Wann der Dienst der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt nur spekuliert werden, aber wenn die Tests gut verlaufen, können wir wahrscheinlich davon ausgehen, dass wir unser Leben in naher Zukunft mit hochwertigem Cloud-Gaming bereichern können.

Werden Sie 4K-Spiele in der Cloud streamen?