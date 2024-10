Das S.T.A.L.K.E.R. 2-Studio hat Phil Spencers E-Mail auf Reddit gefunden, was sie schließlich zu einem Xbox-Exklusivtitel machte

HQ

Nach einer Entwicklung, die als eine der brutalsten in die Geschichte eingehen wird, nachdem Russland die Ukraine angegriffen und GSC Game World -Entwickler als Soldaten an die Front gezwungen hat, was leider zu Toten führte, soll S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl nächsten Monat starten.

Es wird exklusiv für PC und Xbox Series S/X veröffentlicht (und in Game Pass enthalten), und viele haben sich gefragt, warum das passiert ist. In einem Interview mit Windows Central erzählt uns ein Vertreter des Studios, dass sie eigentlich niemanden bei Microsoft kannten und Spencers E-Mail-Adresse auf Reddit gefunden haben, und das war's:

"Wir haben eigentlich mit null Kontakten innerhalb von Microsoft angefangen. Wir begannen, bei Google nach einer E-Mail für Phil Spencer zu suchen, und fanden sie schließlich in einem Reddit-Thread. Es war eine E-Mail, die im Wesentlichen lautete: "Wir sind GSC Game World, wir sind daran interessiert, Stalker für Konsolenspieler zugänglich zu machen." Wir erhielten eine nahezu sofortige Antwort und eine Verbindung zum richtigen Team. Wir haben bis jetzt mit dem Xbox-Team zusammengearbeitet, wir lieben sie, wir denken, dass sie sehr effektiv und sehr einfühlsam sind."

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl läuft mit 60 Bildern pro Sekunde für die Xbox Series X und sagt uns im selben Interview GSC Game World, dass sie nicht ausschließen, dass es für die Xbox Series S genauso sein könnte, obwohl sie anfangs dachten, dass es "unmöglich sein könnte", das Spiel auf der billigeren Xbox überhaupt zum Laufen zu bringen. Im Moment sind es jedoch 30 Bilder pro Sekunde, aber sie sagen, dass sie an "einem Leistungsmodus für die Xbox Series S arbeiten, um sie auf 60 FPS zu bringen. Wir glauben, dass es möglich ist."

Vorteilhaft war die Arbeit mit der Series S übrigens auch für die PC-Version, die nun besser optimiert ist und nicht die gleichen Hardware-Anforderungen stellt:

"Wir mussten unser Know-how auf der Optimierungsseite erweitern, was auch dazu beigetragen hat, dass der PC gebaut wurde und er viel leistungsfähiger wurde. Wir haben recht niedrige PC-Mindestanforderungen für ein modernes Spiel."

Am 20. November ist es wieder an der Zeit, die verbotene Zone zu besuchen, wenn S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl nach all den Schrecken und unzähligen Verzögerungen infolge des russischen Krieges veröffentlicht wird, und wir werden natürlich eine Rezension schreiben. Was sind deine eigenen Erwartungen an dieses Abenteuer?