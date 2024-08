S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl läuft mit 60 Bildern pro Sekunde auf Xbox Series X

HQ

Eines der Spiele, das auf der deutschen Spielmesse Gamescom zu sehen ist, ist S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, das ihr euch am Microsoft-Stand ansehen könnt. Und einer der Leute, die es ausprobiert haben, ist John Linneman von Digital Fountry, ein Mann, der sich wirklich mit Grafik auskennt.

Linneman war offenbar sehr beeindruckt von dem Spiel und schreibt in den sozialen Medien:

"Technisch sieht es sehr gut aus! Ich bin beeindruckt. Und das in einer überraschend guten Bildqualität."

Wir wussten bereits, dass es ein großartig aussehendes Spiel werden würde, aber viele Leute waren besorgt über die Konsolenversion (sie wird für Xbox Series S/X veröffentlicht). Glücklicherweise gibt es keinen Grund zur Sorge, denn es ist speziell die Xbox Series X-Version, auf die sich Linneman bezieht, und wenn ein anderer Benutzer fragt, ob sie mit 60 Bildern pro Sekunde läuft, antwortet er einfach: "Das ist es!".

Und so wissen wir es. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl wird am 20. November für PC und Xbox Series S/X veröffentlicht und ist vom ersten Tag an im Game Pass enthalten.