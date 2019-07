Das sind die drei Studentenhäuser von Fire Emblem: Three Houses

Fire Emblem: Three Houses führt die Spieler auf den Kontinent Fódlan, der von drei großen Reichen regiert wird: Das Adrestian Empire im Süden, das Holy Kingdom of Faerghus im Norden und die Leicester Alliance im Osten. In der Mitte des Lands befindet sich das Kloster Garreg Mach mit der Elite-Universität "Officer's Academy". Dort schicken die drei Reiche ihre vielversprechendsten Schüler hin, um sie in verschiedenen Bereichen ausbilden zu lassen. Die Schule ist gleichzeitig das Zentrum der Kirche von Seiros, der Hauptreligion Fódlands, die von den mächtigsten Rittern des Landes beschützt wird.

Wie bei Joanne K. Rowlings Harry-Potter-Saga gibt es an dieser Akademie unterschiedliche Häuser: Schüler aus dem Holy Kingdom of Fearghus kommen zu den Blue Lions, die von Prinz Dimitri angeführt wird. Studenten des Adrestian Empires gehören den Black Eagles an, unter Führung der zukünftigen Herrscherin Edelgard. Zum Schluss bleiben noch die Mitglieder des Golden Deer, zu denen Personen aus der Leicester Alliance stoßen. Anführer dieser bunten Truppe angeführt ist Claude, der charismatische Erbe einer noblen Familie, die derzeit die Allianz anführt.

Zwischen diesen Häusern und ihren Studenten müssen wir uns zu Beginn von Fire Emblem: Three Houses entscheiden. Wie in unserer Vorschau besprochen, gibt uns Intelligent Systems nur einen kurzen Überblick über die beteiligten Personen, mit denen ihr eure Zeit an der Officer's Academy verbringt. Ihr solltet euch also lieber schon jetzt Gedanken machen, welche dieser Figuren ihr unterrichten wollt, dabei helfen euch Nintendos Fraktionsvideos:

