Das Schwierigkeitsgrad von Ninja Gaiden 4 wird im neuen Video der Tokyo Game Show vorgestellt

HQ

Ninja Gaiden 4 wurde auf dem Tokyo Game Show -Event von Microsoft vorgestellt, und dieses Mal lag der Fokus auf dem Schwierigkeitsgrad. Die ersten beiden Spiele der Serie (erstellt von Tomonobu Itagaki) waren dafür bekannt, extrem herausfordernd zu sein, daher wurden für den vierten Teil eine Reihe von Tools entwickelt, um die Dinge zugänglicher zu machen.

Insgesamt gibt es drei Schwierigkeitsstufen, die jeweils unterschiedliche Formen der Unterstützung beinhalten. Wenn man auf dem einfachsten Level spielst, Hero, kann man "Automatisches Ausweichen, Automatisches Blocken und Automatisches Helfen" aktivieren, um die Kämpfe überschaubarer zu machen, und es gibt auch Werkzeuge, die noch weiter gehen, wenn man Hilfe bei der Heilung oder schwierigen Plattformpassagen braucht.

Sobald man sich mit einem Schwierigkeitsgrad wohler fühlt, kann man den Schwierigkeitsgrad jederzeit im Abenteuer erhöhen (oder verringern). Für echte Veteranen ist es auch möglich, "Hit Lag (Hit Stop) zu deaktivieren oder die Lock-on-Markierung zu verstecken, die anzeigt, dass man Ziele angreifen wird", für ein wirklich Ninja-schwieriges Erlebnis, das deine Reflexe wirklich auf die Probe stellt, und wenn selbst das zu banal ist, gibt es einen hyperschwierigen Death-Wish-Modus.

Genau wie in Kampfspielen gibt es einen speziellen Trainingsmodus, in dem man Kombos, Spezialangriffe und andere Tricks lernen kann, ohne in der Kampagne verprügelt zu werden. All das und mehr könnt ihr euch im neuen Trailer unten ansehen.

Ninja Gaiden 4 erscheint am 21. Oktober für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X und ist auch in Game Pass enthalten.