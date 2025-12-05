Das retrofuturistische, pixelige Abenteuer Replaced wird im März veröffentlicht

HQ

Als Replaced 2021 angekündigt wurde, zog es sofort viel Aufmerksamkeit auf sich. Es ist ein cyberpunk-inspiriertes Abenteuer, das ebenfalls stark von Blade Runner inspiriert ist, komplett mit einem Grafikstil, der an Square Enix' beliebtes HD-2D-Konzept erinnert, aber mit Retrofuturismus und dystopischen Umgebungen, die auf Sci-Fi-Prinzipien der 1980er Jahre basieren.

Leider verlief die Entwicklung nicht reibungslos, und als es 2021 nach drei Jahren Entwicklung auf der E3 angekündigt wurde, war Replaced für 2022 geplant. Aber... Das kam jedoch nicht zustande, und das Spiel wurde auf 2024/2025 verschoben. Vor ein paar Monaten war es wieder Zeit und Replaced wurde auf 2026 verschoben.

Doch jetzt wirken der Entwickler Sad Cat Studios und der Publisher Thunderful Games etwas selbstbewusster und haben daher endlich ein festes Veröffentlichungsdatum festgelegt. Es stellt sich heraus, dass das Spiel am 12. März sowohl für PC als auch für Xbox veröffentlicht wird. Es wird auch im Game Pass enthalten sein, also solltest du auf jeden Fall die Gelegenheit nutzen, es auszuprobieren.