Das prähistorische visuelle Puzzle-Abenteuer Theropods erscheint am 20. August

Wenn wir über Point-and-Click-Abenteuer sprechen, denken wir meist an verworrene, aber komische Gespräche, während wir fleißig nach der weit hergeholten Lösung für das nächste Rätsel suchen, die uns voranbringt, und dabei schriftliche Hinweise, Dialoge oder Objektbeschreibungen als Referenzen verwenden. Allerdings gibt es in Theropods praktisch nichts davon.

Theropods ist ein prähistorisches Abenteuer mit einem Hauch von 'Pulp'-Fiktion, in dem eine junge Jäger einen Weg sucht, ihren Stamm von den Barbaren zu befreien, die sie gefangen halten. Zur gleichen Zeit stürzt ein Raumreisender in eine Rettungskapsel ab, und es scheint, als sei seine einzige Chance, dem Planeten zu entkommen, die Zusammenarbeit mit diesem Mädchen. Oh, und in dieser Welt, genau wie im Film 'One Million Years B.C.', gibt es überall Dinosaurier.

Was dieses grafische Abenteuer besonders macht, ist, dass es keine einzige Textzeile gibt, nicht einmal ein einziges Wort. Die gesamte Erzählung ist rein visuell, und die Welt selbst ist das große Rätsel, das gelöst werden muss. Außerdem wurde 'Theropods ' Bild für Bild handanimiert, befindet sich seit über zehn Jahren in Entwicklung und wird diesen Monat endlich verfügbar sein. Am 20. August erscheint es für den PC über Steam, GOG und den Epic Games Store, und du kannst es dir unten ansehen, wenn du denkst, dass es etwas für dich ist.