Das Pentagon erwägt, die ukrainische Hilfe in den Nahen Osten umzuleiten | Bericht

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Das Pentagon prüft, ob Waffen, die ursprünglich für die Ukraine bestimmt waren, zur Unterstützung von Operationen im Nahen Osten umgeleitet werden sollen, so ein exklusiver Artikel der Washington Post, der drei mit der Angelegenheit vertraute Personen zitiert.

Die betreffenden Waffen wurden über die NATO Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) gekauft, die es europäischen Ländern erlaubt, US-Waffen für Kiew zu finanzieren. Bisher gehen die Lieferungen weiter, aber zukünftige Lieferungen könnten beeinträchtigt werden, wenn die USA Ressourcen zur Aufrechterhaltung des Krieges gegen Iran umleiten.

Präsident Donald Trump hat eingeräumt, dass das Militär oft Ausrüstung zwischen den Regionen umverteilt, je nach Bedarf. NATO-Generalsekretär Mark Rutte sagte, die europäischen Verbündeten seien weiterhin besorgt über die US-Bestände, bestätigte jedoch, dass die meisten PURL-Lieferungen voranschreiten.