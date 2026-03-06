Pentagon bezeichnet Anthropic offiziell als Lieferkettenrisiko "mit sofortiger Wirkung"

HQ

Das Pentagon hat das US-Unternehmen für künstliche Intelligenz Anthropic mit "sofortiger Wirkung" als Lieferkettenrisiko eingestuft – eine Entscheidung, die Rüstungsunternehmen dazu zwingen könnte, den Einsatz seines Claude-Chatbots einzustellen. Die Entscheidung folgt auf einen Streit zwischen der Trump-Regierung und der anthropologischen Führung über Einschränkungen, wie das Militär seine KI-Systeme nutzen dürfe.

Der Konflikt eskalierte, nachdem CEO Dario Amodei sich weigerte, Schutzmaßnahmen aufzuheben, die verhindern sollten, dass die Technologie für Massenüberwachung von Amerikanern oder für vollständig autonome Waffen eingesetzt wird. Präsident Donald Trump und Verteidigungsminister Pete Hegseth argumentierten, dass diese Grenzen die nationale Sicherheit gefährden und militärische Operationen behindern könnten.

Einige Auftragnehmer, darunter Lockheed Martin, haben bereits begonnen, sich von Anthropic zu distanzieren. Unterdessen kündigte der Rivale OpenAI einen neuen Deal mit dem Pentagon an, um ChatGPT in geheimen militärischen Umgebungen einzusetzen, was möglicherweise Anthropics Technologie ersetzen könnte...