Das Orchesterthema von LoL Worlds 2024 wurde veröffentlicht

Riot Games haben das Orchesterthema für die diesjährige League of Legends Weltmeisterschaft veröffentlicht, die ihr euch hier ansehen könnt:

Das Video zeigt Grafiken von Champions, die Städte überragen: Viego in Berlin, Lux in Paris und Zeri in London, was dem Austragungsort des Turniers in ganz Europa entspricht.

Das Theme wurde von Alexander Temple und Sebastien Najand geschrieben, von Bill Hemstapat, JD Spears und Richard Thomson komponiert und von Ike Schultz gemischt und gemastert.

Die Worlds 2024 beginnen am 25. September, also nicht mehr lange.