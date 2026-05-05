Das neue Stadion in Brighton wird das erste in Europa sein, das speziell für die Frauenmannschaft entworfen wurde, und das drittbeste der Welt

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Brighton & Hove Albion wird der erste Fußballverein Europas werden, der ein eigenes Stadion für die Frauenmannschaft (und drittes insgesamt weltweit) besitzt, das voraussichtlich für die Saison 2030/31 fertiggestellt wird. Es wird ein kleineres Stadion sein, das direkt neben dem aktuellen Herrenstadion, dem American Express Stadium, im Bennett's Field liegt, mit einer Mindestkapazität von 10.000 Sitzplätzen und einem unterirdischen Parkplatz.

Das Stadion wird um die Bedürfnisse weiblicher Athletinnen und "die besonderen Bedürfnisse und Kultur des Frauenfußballs" herum gebaut, sagt der Club, anstatt eine Arena anzupassen, die historisch und typischerweise von einem männlich dominierten Publikum für männliche Athleten konzipiert wurde.

Diese Veränderungen werden von den Spielern, in den Umkleideräumen und Erholungsräumen sowie von Unterstützern aus einer anderen Zielgruppe bemerkt werden, und sie sagen, es werde besonders für Familien und Erstbesucher einladend sein: "einfacher Zugang für Familien, breitere Gänge, soziale Räume und eine Veranstaltungsatmosphäre mit Schwerpunkt auf Musik, Unterhaltung und Gemeinschaft."

Die einzigen anderen beiden Teams weltweit, in denen Fußballstadien speziell für das Frauenteam gebaut wurden, gehören ausschließlich zur National Women's Soccer League (NWSL) in Nordamerika: der Denver Summit und der Kansas City Current, und beide sind Teams, die im Gegensatz zu Brighton keine vergleichbare Herrenmannschaft haben.