Das neue offizielle Mega Man-Buch mit Comicstrips ist ein Hit auf Kickstarter

HQ

Nächstes Jahr wird Capcoms ikonischstes Maskottchen, Mega Man, 40 Jahre alt. Sein Debüt gab er 1987 auf dem NES und wurde schnell sehr populär. Capcom wird diesen Anlass feiern, indem sie endlich ein neues Spiel in der Hauptreihe veröffentlichen, Mega Man: Dual Override, das das erste seit neun Jahren sein wird.

Aber natürlich gibt es auch andere, die diesen Meilenstein feiern wollen, nicht zuletzt der Serienschöpfer Matthew Taranto (am bekanntesten für seine Brawl in the Family-Comics), der Capcoms Segen erhalten hat, ein offizielles Hardcover-Buch mit Comics über Mega Man zu produzieren, genannt Mega Man: Bot in the Family. Sie verspricht über 200 Seiten , gefüllt mit "der gesamten 40-jährigen Geschichte der Mega Man-Reihe" in Form humorvoller Comicsträhnen:

"Die Comics reichen von Einzelwitzen, die sich über einige der Absurditäten der Serie lustig machen, bis hin zu mehrteiligen Handlungssträngen, die sich über mehrere Seiten erstrecken. (Oder über mehrere Kapitel hinweg!)

Außerdem weichen einige Seiten vom üblichen Panel-für-Panel-Format ab und präsentieren verschiedene Arten von Gags. Du wirst also nie ganz wissen, was du als Nächstes jedes Mal sehen wirst, wenn du umblätterst!"

Interessiert? Wir auch! Wenn du dieses Buch haben möchtest, musst du zu Kickstarter gehen, wo das Finanzierungsziel in nur 30 Minuten erreicht wurde. Das bedeutet, dass das Projekt gestartet ist, und Sie können hier klicken, um mehr zu lesen und Ihr Exemplar zu sichern. Sowohl digitale als auch Hardcover-Ausgaben sind erhältlich, und natürlich gibt es auch Deluxe-Versionen für echte Mega Man-Kenner.