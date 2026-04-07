Das neue Nvidia-Maschinenlernen reduziert die VRAM-Nutzung um 85 %

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Nvidia hat kürzlich eine Forschungsarbeit zu einem neuen NTC – Neural Texture Compression – veröffentlicht, das eine Reduzierung der VRAM-Nutzung um bis zu 85 % verspricht, jedoch ohne Qualitätsverlust.

Dies rührt daher, dass Nvidia anerkannt hat, dass die VRAM-Nutzung außer Kontrolle geraten ist, angeblich weil Verbraucher fotorealistische Grafiken verlangen.

Obwohl die Arbeit recht technisch ist, erforscht sie das Kodieren von Texturen, anstatt sie in voller Auflösung zu speichern. Es basiert auf maschinellem Lernen und verwendet neuronale Netzwerktechnologie, um das Bild anschließend zu rekonstruieren. Das passiert auch, um die Größe der Textur zu reduzieren; das extremste Beispiel, das Nvidia zeigen konnte, war ein 1/24 der ursprünglichen Größe.

Einer der Hauptpunkte ist, dass die Methode keinen generativen Algorithmus oder Ähnliches verwendet, sondern vollständig deterministisch ist, was eine nette Möglichkeit ist zu sagen, dass keine zufälligen Elemente verwendet werden und dass dieselbe Eingabe immer das gleiche Ergebnis liefert. Da die Codierung und der neuronale Prozess in der Matrix Engine, die von den Tensorkernen angetrieben wird, stattfinden, wird die normale Leistung der CUDA-Kerne nicht beeinflusst. Das bedeutet auch, dass moderne RTX50-Karten theoretisch in der Lage sein sollten, dies zu unterstützen, sobald Spieleentwickler damit beginnen, es zu implementieren.