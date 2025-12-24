Das nächste Zelda-Spiel könnte laut Eiji Aonuma vom Spin-off von Koei Tecmo inspiriert sein

HQ

Wir wissen noch nichts über Links nächstes Abenteuer. Wir können mit Sicherheit davon ausgehen, dass es ein mit Spannung erwartetes exklusives Switch-2-Spiel sein wird. Nintendo hat zuvor gesagt, dass die Richtung, die die Serie mit Breath of the Wild und Tears of the Kingdom eingeschlagen hat, fortgesetzt wird. In einem Interview mit 4Gamer hat Eiji Aonuma, der Produzent der Serie, nun gesagt, dass einige der Elemente aus Hyrule Warriors: Age of Imprisonment Nintendo für den nächsten Teil inspiriert haben.

"Hyrule Warriors: Age of Imprisonment ist der erste Zelda-Titel auf der Nintendo Switch 2. Um ehrlich zu sein, wollten wir selbst die 'erste' Version veröffentlichen. Dennoch könnte die Inspiration, die wir durch die Zusammenarbeit mit Koei Tecmo auf diese Weise gewonnen haben, auch im nächsten Zelda, das wir erschaffen, widerspiegeln. Während du Hyrule Warriors: Age of Imprisonment spielst, hoffen wir, dass du dir diese Möglichkeiten vorstellst und dich auf unser Zelda freust."

Welche Inspiration und welche Elemente Nintendo aus dem Spin-off von Koei Tecmo übernehmen wird, bleibt natürlich abzuwarten. Vielleicht beinhaltet es, mehr Charaktere zu steuern, mehr Action oder etwas anderes im Spiel zu finden.

Obwohl ein neues traditionelles Zelda-Spiel wahrscheinlich noch einige Jahre entfernt ist, markiert 2026 auch das 40-jährige Jubiläum der Serie. Hoffentlich hat Nintendo etwas zu feiern. Vielleicht ein Trailer für den kommenden Realfilm, der derzeit in Neuseeland gedreht wird und 2027 Premiere feiern wird. Oder vielleicht sogar eine Enthüllung eines neuen Spiels.