Das nächste Frostpunk-Spiel wird 2027 auf den Markt kommen

Mit einer Mischung aus Story, Strategie und Survival sind die Frostpunk-Spiele eine andere Art von Siedlungsmanager, in dem du versuchen musst, eine Stadt inmitten eines völlig gefrorenen Ödlands am Leben zu erhalten. Sowohl Frostpunk als auch sein Nachfolger haben sich als sehr beliebt erwiesen, und 11 Bit Studios plant in nicht allzu ferner Zukunft ein weiteres Spiel.

Im Quartalsbericht des Unternehmens enthüllte 11 Bit Studios, dass Frostpunk 2 gerade erst monetarisiert wird, in der Hoffnung, dass zukünftige DLCs die Fans weiter beeindrucken können. Dennoch gibt es Pläne für die Zukunft des Franchise.

Der Präsident von 11 Bit, Przemysław Marszał, sagte, dass es Pläne gibt, den nächsten Titel im Frostpunk-Universum "bereits 2027 zu starten". Es ist erwähnenswert, dass er auch einen größeren Titel in Arbeit für 2029 erwähnt, also ist das kommende Spiel vielleicht nicht Frostpunk 3.

Stattdessen könnten wir es mit einem Spin-off zu tun haben, das die Frostpunk-Welt durch eine neue Linse betrachtet. Wir müssen abwarten und sehen, aber so wie es aussieht, haben wir nur noch ein paar Jahre zu warten.

Frostpunk 2 ist jetzt für PC erhältlich, eine Veröffentlichung für PS5 und Xbox Series X/S erscheint später in diesem Jahr.