Das nächste FMV von Wales Interactive ist eine Body-Horror-Sci-Fi-Geschichte in Todesschleife

Im Laufe der Jahre hat der Entwickler Wales Interactive eine ganze Sammlung von FMV-Projekten vorgestellt und bereitgestellt. Egal, ob es sich um ein Action-Adventure wie Mia and the Dragon Princess handelt, Rom-Coms wie Ten Dates, Action-Fests wie Blood Shore, zerebraler Horror wie in Night Book, Survival-Horror in Maid of Sker und so weiter. Jetzt wurde die nächste FMV-Idee des walisischen Studios enthüllt, und diese wird das Horrorthema aufgreifen, das es seit einiger Zeit nicht mehr priorisiert hat.

Bekannt als Dead Reset, ist dies eine Death-Loop-Geschichte mit viel Body-Horror und Gore. Er folgt dem Chirurgen Cole Mason, der nach seiner Entführung in einer Unterwasseranlage gefangen ist und einen sich entwickelnden Parasiten aus dem Inneren eines Patienten entfernen muss, was selten richtig läuft und dazu führt, dass die Zeitlinie zurückgesetzt wird.

In der offiziellen Beschreibung heißt es : "Gefangen in einer schrecklichen Todesschleife wird der Chirurg Cole Mason entführt und in eine Unterwasseranlage gebracht, wo er gezwungen ist, einen Patienten zu operieren, um einen sich entwickelnden parasitären Schrecken zu extrahieren. Dead Reset ist ein blutgetränkter interaktiver Horror, bei dem jeder Tod dich der Wahrheit näher bringt."

Uns wurde gesagt, dass dieses Spiel die traditionelle interaktive FMV-Erzählung mit Entscheidungen mit hohen Einsätzen kombinieren wird und dass Entscheidungen zu einem von vier einzigartigen Enden führen werden. Es gibt eine eingebaute Pausenfunktion, mit der du dir einen Moment Zeit nehmen kannst, um die Situation zu beurteilen, und es gibt auch ein Allianz- und Beziehungssystem, das deine Stellung bei den verschiedenen Charakteren bestimmt.

Was die Veröffentlichung von Dead Reset betrifft, so wird das Spiel irgendwann im September auf PC, PS5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch 2 erscheinen.