Das Live-Action-Remake von Drachenzähmen leicht gemacht erscheint im Juni 2025

Bereits im Sommer kündigten DreamWorks und Universal an, dass das Live-Action-Remake How to Train Your Dragon von seinem Premierentermin im März 2025 verschoben wird. Der Grund dafür waren die Streiks und die Verzögerung der Produktion, und zu diesem Zeitpunkt wurde kein festes Datum genannt, wann der Film in die Kinos kommen würde, stattdessen sahen wir die Verzögerung einfach als unbefristet an.

Dies wurde jedoch inzwischen korrigiert, da die beiden Produktionsfirmen nun bekannt gegeben haben, dass der Live-Action-Film am 13. Juni 2025 in die Kinos kommen wird. Laut Collider haben die Dreharbeiten für den Film bereits begonnen, mussten aber aufgrund der Streiks pausieren, was bedeutet, dass die Produktion relativ bald wieder aufgenommen werden könnte, wenn die Streiks letztendlich zu ihrem Ende kommen (vielleicht in den kommenden Tagen).

Freust du dich auf die Live-Action-Version von Cressida Cowells Buchreihe?