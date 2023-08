Der Live-Action-Film How to train your Dragon wurde verschoben

Der Live-Action-Film How to train your Dragon wurde in Großbritannien aufgrund der anhaltenden Streiks der SAG-AFTRA verschoben. Es sollte im März 2025 veröffentlicht werden.

Wir haben bereits darüber berichtet, dass der Film seine Hauptdarsteller gefunden hat, und während er in Großbritannien gedreht wird, werden die Hauptakteure des Films von der Gewerkschaft SAG-AFTRA vertreten, so dass sie während des laufenden Streiks nicht arbeiten können.

Der Streik wird wahrscheinlich noch mindestens ein paar Monate andauern, da die Verhandlungen zwischen den Studios und der WGA kürzlich gescheitert sind. Die Schauspieler fordern weiterhin eine faire Bezahlung, Rückstände aus dem Streaming und Sicherheit für die Zukunft ihrer Jobs, da sich die Bedrohung durch KI abzeichnet.

Quelle.