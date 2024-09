Das Jackbox Naughty Pack basiert auf den schmutzigen Ideen der Spieler

HQ

Wir stehen kurz vor der Veröffentlichung des ersten richtigen NSFW-Party-Pakets von Jackbox. Im Gegensatz zu früheren Party-Paketen, bei denen du unweigerlich auf einige schmutzige Antworten stoßen würdest, musst du dich beim Jackbox Naughty Pack mit dem Unangenehmen vertraut machen. Es ist nicht der Eisbrecher, den man neuen Kollegen mitbringt, oder vielleicht ist es das. Das ist Ihre Entscheidung.

Möglicherweise war es auch versehentlich Ihr Anruf darüber, was in den Ansagen enthalten ist. In unserem Gamescom-Interview mit Allard Laban, CCO von Jackbox Games, verriet er, dass einige der Spieler sich die Aufforderungen ausgedacht haben, die man in Spielen wie Dirty Drawful bekommt.

"Vor allem in Dirty Drawful ernten wir viele der Eingabeaufforderungen aus unseren eigentlichen Spieltests." sagte Laban. "Viele dieser Ideen kommen aus den schmutzigen Köpfen der Jackbox-Mitarbeiter selbst und auch unserer fabelhaften Autoren. Viele unserer Autoren kommen aus der Impro-Community in Chicago, und das ist es, was dem Ganzen die Art von unverschämtem Songwriting und lustigem Zeug verleiht. Und es ist auch ziemlich aktuell, wie mit dem Elmo, der sich selbst entblößt. Oh, verklagt uns nicht."

Im Jackbox Naughty Pack erhalten Sie auch Zugriff auf Fakin' It All Night Long und Let Me Finish, die alle ein ausgesprochen schmutziges Thema haben. Wenn Sie jedoch mehr über diese Spiele erfahren möchten, sehen Sie sich unser vollständiges Interview unten an: