Das ist Sir Christopher Nolan für Sie: Regisseur, der von König Charles III. zum Ritter geschlagen wurde

HQ

Wir alle wissen schon seit Jahren, dass Christopher Nolan ein unglaublich talentierter Regisseur ist, aber es scheint, dass die jüngste Zeit noch freundlicher zu dem Regisseur von Interstellar und Inception war, da er von den Oscars und sogar vom King für seine Arbeit an Oppenheimer anerkannt wurde.

Christopher Nolan wurde diese Woche von König Charles III. während eines Besuchs im Buckingham Palace zum Ritter geschlagen, und auch seine Frau Emma Thomas erhielt Ehrungen, die sie zur Dame machten. Thomas traf Nolan zum ersten Mal, als sie gemeinsam am University College London studierten. Nolan und Thomas arbeiten konsequent zusammen, da Thomas als Produzent für seine Filme fungiert.

"Es war sehr schön, dass [der König] unsere Arbeit kannte und sich ihrer bewusst war, und ja, er hoffte, dass ich das als Ermutigung nehmen würde, mehr davon zu tun." sagte Nolan (via The Independent). Thomas fügte hinzu : "Er hatte Oppenheimer gesehen, und es gefiel ihm, also war es sehr erfreulich zu hören."

Nolan hat sich über sein nächstes Projekt bedeckt gehalten, aber wenn die Besetzungsliste immer länger wird, gehen wir davon aus, dass wir bald mehr darüber hören werden.

Werbung: