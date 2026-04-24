Das iPhone Ultra kostet zwar teuer, aber es kommt ohne MagSafe-Ladefunktion und LED-Blitz

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Apples iPhone Ultra ist das erste faltbare iPhone des Unternehmens, und es muss ein Gleichgewicht finden, um die Anzahl der verfügbaren Funktionen zu optimieren, entgegen den physischen Einschränkungen, die sich aus dem Wunsch ergeben, ein insgesamt schlankes Profil zu bewahren, wie WCCFTech berichtet.

Laut den neuesten Metal-Dummy-Geräten beziehen sich diese Kompromisse offenbar auf das fehlende MagSafe-Ladeprogramm des iPhone Ultra und einen dedizierten LED-Blitz. Das sind ziemlich erhebliche Kompromisse bei einem Gerät, das voraussichtlich etwa 2.000 Dollar kosten wird.

Darüber hinaus wird das Ultra-Thin Glass (UTG) im faltbaren Display des iPhone Ultra wahrscheinlich eine variable Dicke aufweisen, wobei der faltbare Bereich dünner dargestellt wird als der Rest des Displays. Und um die neutrale Schicht des Displays zu stabilisieren, könnte Apple Optically Clear Adhesive (OCA) verwenden, das Viskoelastizität zeigt (es bleibt beim langsamen Biegen formbar).

Offenbar soll der interne Bildschirm des Geräts die Größe eines iPads haben, mit einem breiteren Seitenverhältnis, während der äußere Bildschirm der Größe eines kleinen iPhones ähnelt.