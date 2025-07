Das Horizon-Franchise hat mehr als 38 Millionen Einheiten verkauft

HQ

Sonys Horizon-Franchise hat sich bisher 38 Millionen Mal verkauft. Diese Daten stammen aus Gerichtsdokumenten, die im Rahmen der Klage von Sony gegen Tencent Games erstellt wurden, in der behauptet wird, dass das ehemalige Unternehmen das Horizon-IP abgezockt hat.

Man kann hier über die Klage lesen, aber abgesehen von den beiden Gaming-Titanen, die im Gerichtssaal gegeneinander antreten werden, haben wir auch einige interessante Informationen über die Verkäufe von Horizon. Diese Zahl von 38 Millionen Einheiten bedeutet, dass rund 6 Millionen Einheiten verschoben wurden, seit wir im Jahr 2023 das letzte Mal eine große Zahl von Sony erhalten haben.

Bisher wurden zwei Hauptspiele der Horizon-Franchise veröffentlicht. Horizon Zero Dawn und Horizon Forbidden West beeindruckten beide das Publikum, und Horizon Zero Dawn wurde letztes Jahr in einer überarbeiteten Version veröffentlicht. Es gab auch noch das Spin-off „Lego Horizon", aber angesichts der geringen Popularität dieses Spiels bezweifeln wir, dass es wesentlich zu den 38 Millionen beigetragen hat.