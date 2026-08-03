Das 'geheime' Sommerretreat der Führer der Kommunistischen Partei Chinas beginnt

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China, obwohl es eine Volksrepublik und offiziell ein einparteienstaatlicher kommunistischer Staat ist (zumindest politisch), ist nicht immun gegen seinen eigenen inneren 'Machtkampf' zwischen verschiedenen Fraktionen innerhalb der Kommunistischen Partei selbst. Offiziell finden auf Parteikongressen Diskussionen über die Partei selbst und ihre Führung (und damit die Führung des gesamten Landes) statt. Inoffiziell beginnen diese internen Manöver jedoch während des Sommerrückzugs der führenden Persönlichkeiten der Partei, sowohl früher als auch gegenwärtig, in die Küstenstadt Beidaihe, anderthalb Stunden mit dem Zug von Peking entfernt.

Obwohl es keine offizielle Ankündigung gibt, dass dieser "geheime" Kongress seit der Aussetzung der kollektiven Sommerarbeitssitzungen im Jahr 2003 Jahr für Jahr stattfindet, dient dieses Retreat meist dazu, die verschiedenen Stimmen über die Positionen zu vereinen, die auf den Oktoberkongress vorgelegt werden. Im aktuellen Klima, in dem die Zentralmacht noch stärker in den Händen von Xi Jinping und seinem engsten Kreis konzentriert ist, gibt es weniger Raum für echten Dialog und effektive Verhandlungen – eine Situation, die auch routinemäßig Verdacht auf Putschversuche geweckt hat.

"Der Rückzug [in die staatlich betriebenen Resorts in Beidaihe] ist oft Chinas 'verrückte Jahreszeit'", sagte Ruby Osman, leitende Politikberaterin am Tony Blair Institute for Global Change, gegenüber Reuters. "Die Funkstille der Führer nährt Gerüchte über interne politische Auseinandersetzungen oder Putsche der Elite."

Präsident Xi hat zudem signalisiert, dass er beabsichtigt, innerhalb der Parteiführung – die bereits durch eine seit mehreren Jahren andauernde Anti-Korruptionskampagne ausgedehnt ist – noch strengere Disziplin einzuführen, um die weitreichende Befugnis, die den Kadern eingeräumt wird, innerhalb streng begrenzter Rahmenbedingungen zu halten. Der 21. Parteitag soll 2027 stattfinden, und es wird erwartet, dass bis dahin die Umstrukturierung und Veränderungen an der Spitze noch weitreichender sein werden.