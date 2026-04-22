Das Garten-Kampfspiel Planted! ist "wie ein Schwamm für all unsere dummen Ideen"

Später in diesem Jahr wird der Entwickler Cloth Cat Games sein Gartenkampfspiel Planted! Dies ist im großen Ganzen Overcooked in einer Gartenumgebung, da sich viele Spieler zusammentreffen und in partyähnlichen Aktivitäten und Modi antreten, bei denen das Ziel ist, zu säen, zu wachsen und Gemüse auf Ziele zu werfen, um Punkte zu verdienen.

Da der Start 2026 für PC, PS5, Xbox Series X/S und Switch geplant ist, hatten wir kürzlich die Gelegenheit, mit Ben Cawthorne, dem kreativen Produzenten von Cloth Cat Games, mehr über das Spiel und die breiten Ambitionen des Studios zu erfahren, während des New Game Plus Events des London Games Fest.

"Ich glaube, das ist so eine Sache, es ist wie ein Schwamm für all unsere dummen Ideen. Und wenn überhaupt, geht es darum, den Umfang zu bewahren, statt die Qualität zu erhalten, die wir einbringen wollen. Wir sind sowohl ein Animationsstudio als auch ein Spielestudio, also ist Persönlichkeit und Charakterdesign für uns sehr wichtig. Und wann immer wir etwas Neues einführen, fragt man sich: Wie können wir das verbessern, verbessern und übertrieben machen, weißt du? Also ja, es gibt viel mehr Möglichkeiten, zu expandieren, weißt du, es ist einfach so, als müsste man irgendwann eine Grenze ziehen, weißt du."

Ihr könnt unser vollständiges Planted! Interview unten sehen, in dem wir über verschiedene Themen sprechen, unter anderem darüber, dass das Team das Spiel "vor GTA" veröffentlichen will, also idealerweise vor Mitte November.