Das Final Fantasy-Crossover von Magic: The Gathering wird sofort zum Sammlerstück

HQ

Sicher, neue Magic: The Gathering Erweiterungen verkaufen sich in der Regel gut. Aber niemand hätte den massiven Erfolg des neuen Final Fantasy-Sets vorhersagen können, das in kürzester Zeit ausverkauft war und Hasbro an nur einem Tag erstaunliche 200 Millionen US-Dollar einspielte.

Jedes Produkt im Set - nicht nur die Display-Boxen - war schnell verschwunden, und der Hype ist nicht in Sicht, dass er nachlässt. Hasbro-CEO Chris Cocks enthüllte, dass sie die Produktion vor der Veröffentlichung um das Vierfache erhöht haben, aber selbst das war nicht genug.

"Wir konnten nicht genug produzieren. Ich glaube, wir haben die Produktionsauflagen vor der Veröffentlichung um das Vierfache erhöht. Es war deutlich - viele, viele sehr hohe zweistellige Prozentsätze - besser als jeder andere Produktionslauf, den wir je gemacht haben, und wir verließen den Markt mit dem Wunsch, mehr zu wollen", sagte er gegenüber GameSpot.

Den größten Druck hatten die sogenannten Collector Booster, zu denen exklusive Karten gehören, die in regulären Boostern nicht zu finden sind. Infolgedessen werden versiegelte Schachteln dieser Collector Booster jetzt auf Plattformen wie eBay für fast 1.000 US-Dollar verkauft.

Hattest du das Glück, etwas aus der Final Fantasy-Reihe von MTG zu ergattern?