Das FBI warnt vor möglicher iranischer Drohnenbedrohung für Kalifornien

HQ

Das FBI hat laut einem von ABC News eingesehenen Bulletin eine Warnung an die kalifornischen Polizeibehörden herausgegeben, dass der Iran einen Drohnenangriff auf die Westküste als Vergeltung für US-Militärangriffe versuchen könnte. In der Warnung wurde darauf hingewiesen, dass Iran angeblich plante, unbemannte Luftfahrzeuge von einem unbekannten Schiff vor der US-Küste zu starten, wobei Details zu Zeit, Zielen und Methoden weiterhin unbekannt sind.

Die Warnung kommt, während die Spannungen im andauernden US-Iran-Konflikt eskalieren, wobei Iran Vergeltungsangriffe im Nahen Osten durchführt. Kalifornische Beamte, darunter das Büro von Gouverneur Gavin Newsom und das Los Angeles Sheriff's Department, haben die Sicherheitsmaßnahmen und Patrouillen, insbesondere rund um Gotteshäuser und öffentliche Einrichtungen, verstärkt, um Gemeinden zu schützen.

Experten heben zudem auf breitere Bedenken hinsichtlich Drohnenbedrohungen, unter anderem durch mexikanische Drogenkartelle, hervor, die Risiken für US-Personal und Zivilisten darstellen könnten. Geheimdienstmitarbeiter betonen, dass, obwohl das Szenario nicht bestätigt ist, vorinstallierte Ausrüstung oder Schläferzellen im Ausland potenziell aktiviert werden könnten, und betonen die Bedeutung von Vorbereitung auf lokaler und bundesstaatlicher Ebene.