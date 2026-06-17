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Das US-Justizministerium (DOP) hat erklärt, dass es dem FBI gelungen sei, einen Angriff auf das Weiße Haus während der jüngsten UFC-250-Veranstaltung auf dem südlichen Rasen des Geländes zu verhindern. Laut BBC News wird behauptet, dass eine Gruppe einen Angriff auf das Ereignis plante, wobei sie Scharfschützen und Sprengdrohnen einsetzte, alles mit dem Ziel, auf "hochrangige Ziele" zu schießen.

Es wird erwähnt, dass fünf Personen festgenommen wurden, wobei das FBI die Situation aufgriff, indem es auf verschlüsselte Nachrichten stieß, die angeblich andere Verschwörer betrafen, wobei die beteiligten Personen angeblich "ultrareligiöse und regierungsfeindliche Gefühle geäußert haben". Der Hinweis kam von der Mutter einer der Personen, die sich wegen der großen Menge an gekauften Schusswaffen Sorgen machte.

Das DOP hat die Festgenommenen seitdem als 19-jährige Tycen C Proper, 24-jährige Bryan Omar Roa, 32-jährige Michael Alan Thomas, 32-jährige Daniel K. Eskridge und 31-jährige Abraham Hermosillo Alvarez genannt. Die fünf Männer wurden in vier Bundesstaaten (Ohio, Kalifornien, Missouri und Nebraska) festgenommen und wegen Verschwörung zum Mord angeklagt.

Laut FBI plante die Gruppe, die Sprengdrohnen einzusetzen, um Panik zu entfachen und die Menge in ein Scharfschützenteam zu schicken, während eine andere Gruppe mit Schusswaffen das Weiße Haus stürmte. Die Gruppe behauptet, motiviert zu sein , "die Vereinigten Staaten zu schützen, von denen sie glaubten, dass sie in die falsche Richtung gingen", wobei einige Mitglieder hinzufügen, dass sie der Meinung seien, "die Vereinigten Staaten müssten abgerissen werden, damit sie wieder aufgebaut werden können."