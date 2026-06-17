Das Ende der Werbeblocker ist wegen Google Chrome da.

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Das Update von Google Chrome auf Manifest V3 für Erweiterungen steht kurz davor, viele Werbeblocker-Tools zu beenden, wie von 9 bis 5 Google berichtet wird.

Google beendet Manifest V2 und damit kommen auch beliebte Werbeblocker wie uBlock Origin zum Ende. Dies wirkt sich auch auf andere Chromium-basierte Browser aus, aber andere Browser könnten diese weiterhin unterstützen, wenn sie dies wünschen. Aber Microsoft Edge und Opera werden wahrscheinlich dem Beispiel von Chrome folgen.

Chrome 150 wird am 30. Juni 2026 erwartet und "entfernt den primären technischen Workaround, den Power-User in ihrem Toolkit behalten hatten (ExtensionManifestV2Disabled). Eine begrenzte DevTools-Methode besteht fort, erfordert jedoch manuelles Patchen von Seitenelementen pro Sitzung und ist für den täglichen Gebrauch nicht praktikabel."

Und dann wird Chrome 151 im Juli 2026 erwartet, und es "wird die verbleibenden Flags (ExtensionManifestV2Unsupported, ExtensionManifestV2Availability und AllowLegacyMV2Extensions) entfernen".