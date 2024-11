Das Cyberpunk-Live-Action-Projekt hat das Konzeptstadium noch nicht hinter sich gelassen

HQ

Neben der Fortsetzung von Cyberpunk 2077 und einem weiteren Projekt mit Netflix hat die Cyberpunk-IP auch ein Live-Action-Projekt in Arbeit. Letztes Jahr angekündigt, war es eines der faszinierendsten Dinge, die CD Projekt Red auf den Markt gebracht hat, da wir sehr wenig darüber wissen.

Wir wissen nicht einmal, ob es sich um einen Film, eine TV-Serie oder etwas anderes handelt, und es scheint, dass CD Projekt Red immer noch weitgehend herausfindet, was der Kern dieses Projekts ist. In einem kürzlich veröffentlichten Ergebnisbericht (derselbe, der bestätigte, dass The Witcher 4 in voller Produktion ist undCyberpunk 2077 dass die Verkäufe 30 Millionen erreicht haben), bestätigte der CEO von CD Projekt Red, Michał Nowakowski, dass sich das Projekt noch in der Konzeptphase befindet.

In einer Transkription über VGC stellt Nowakowski klar , dass "die Konzeptphase verschiedene Entwicklungsstufen hat, so dass wir sicherlich weiter sind als noch vor einem Jahr, aber wir sind auch noch nicht in der Phase, in der wir das Konzept potenziellen Streamern oder Studios vorstellen würden."

"Ich würde sagen, dass es wahrscheinlich ein ähnliches Zeitfenster zwischen hier und jetzt ist wie zwischen dem Zeitpunkt, als wir es vor etwa einem Jahr angekündigt haben, und heute, also würde ich erwarten, dass wir innerhalb dieses Zeitfensters [es] herumkaufen werden."

Schauen Sie also vielleicht in einem Jahr noch einmal vorbei, um zu sehen, wo wir mit dem Live-Action-Projekt stehen könnten. Je nachdem, wie groß CD Projekt Red damit vorgehen will, könnte es auch ein gewaltiges Unterfangen werden.