Das Cyberpunk 2077 Sammelkartenspiel ist das am meisten finanzierte TCG aller Zeiten

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Mach Platz bei Pokémon, Magie: Das Versammlung, Yu-Gi-Oh! und Gwent. Es gibt ein neues erfolgreiches Sammelkartenspiel in der Stadt, voller kybernetischer Verbesserungen, Lederjacken und anti-korporativer Einstellungen. Das offizielle Cyberpunk-Sammelkartenspiel ist erschienen und sorgt auf Kickstarter für Aufsehen.

Zum Zeitpunkt des Schreibens beträgt die Gesamtsumme, die von 9021 Unterstützern gesammelt wurden, £5.631.512, was bis zum Zeitpunkt der Lesung mit Sicherheit exponentiell steigen wird, denn als wir von dieser Kampagne über Eurogamer erfuhren, lag der Gesamtbetrag bei komfortablen £2.000.000+. Da das Ziel für den Kickstarter vergleichsweise mickrige 74.856 Pfund betrug, kann man mit Sicherheit sagen, dass dieses Projekt wahrscheinlich zum Leben erweckt wird.

Wenn du früh reinkommen willst, bekommst du mit einem 49-Dollar-Pledge Zugang zu zwei Starterdecks, und Pledges erhöhen die Anzahl der Karten, die du bekommst, je mehr Geld du einlegst. Sie reichen bis zu 7.999 Dollar, was dir eine spezielle Metallkarte, acht Starterdecks, fast 2000 Booster-Packs, einige Würfel, eine weitere Metallkarte, Zubehör mit den Designs deiner Wahl, eine Spielmatte, eine Deckbox, einen Kartenordner und 6 ungeschnittene Blätter seltener Karten einbringt.

Die ersten Karten sollen später in diesem Jahr erscheinen, also haltet Ausschau nach dem neuesten TCG-Hype, der sicher bald in den Läden und eBay-Angeboten erscheint.