Das chinesische Neujahr 2026 beginnt heute und läutet das Jahr des Pferdes ein

HQ

Das chinesische oder Mondneujahr hat heute, am 17. Februar 2026, begonnen und markiert den Beginn des Jahres des Feuerpferdes. Die Festlichkeiten werden bis zum 3. März andauern und einen neuen Tierkreiszyklus im 12-jährigen chinesischen Kalender feiern.

Diejenigen, die im Jahr des Pferdes geboren wurden, gelten traditionell als fleißig, unabhängig, warmherzig und selbstbewusst. Das Pferd symbolisiert Stärke, Energie, Leidenschaft und Freiheit, und viele integrieren Pferdebilder in Kleidung oder Häuser, um Glück zu erregen.

Jahr des Pferdes // Shutterstock

2026 folgt auf das Jahr der Schlange und tritt in den 32. Zyklus des 60-jährigen Mondkalenders ein. Der Zyklus vereint 12 Tierzeichen mit fünf natürlichen Elementen (Erde, Metall, Wasser, Holz und Feuer), was bedeutet, dass das Feuerpferd nur alle 60 Jahre erscheint.

Das Mondneujahr wird weltweit gefeiert, besonders in ganz Asien, und ist durchdrungen von Traditionen und Folklore, wie etwa der legendären Rasse, die vom Jadekaiser organisiert wurde und die Reihenfolge der Tierkreise bestimmte...