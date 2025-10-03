Das Cartoon Network Hotel wird geschlossen

HQ

Das Cartoon Network Hotel in Lancaster, Pennsylvania, USA, schließt seinen Laden für immer. Nun, nicht ganz, aber es wird nicht mehr Finn & Jake, Ben 10, Steven Universe und mehr haben, die Sie zu Ihrem Aufenthalt einladen, da es ein Rebranding zu einem regulären Dutch Wonderland Inn erhält.

Das Hotel befindet sich neben einem Dutch Wonderland-Themenpark, und so macht das Rebranding Sinn, aber das ist anscheinend nicht der treibende Faktor, denn laut Lancaster Online wurde das Cartoon Network-Thema entfernt, weil der Lizenzvertrag für Cartoon Network-Charaktere nicht verlängert wurde.

Die Cartoon Network-Charaktere und -Themen sollen bis zum nächsten Frühjahr verschwunden sein und durch Dutch Wonderland-Charaktere ersetzt werden. Es wird auch ein neues und verbessertes Restaurant im Hotel geben. Leider sieht es nicht so aus, als ob Jake's Bacon Pancakes auf der Speisekarte stehen werden.

Werbung: