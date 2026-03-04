Das britische Gaming-Festival Insomnia wurde geschlossen... Wieder

HQ

Während einige Live-Events weiterhin aufblühen, wie Gamescom, wo es scheint, als wären jedes Jahr mehr Leute dort, kämpfen andere damit, die Sponsoren, Aussteller und Teilnehmer zu gewinnen, die sie brauchen, um eine große Convention lohnenswert zu machen.

Insomnia, das britische Gaming-Festival, das 2024 eine große Stolpersteine hatte, sollte dieses Jahr mit Insomnia 74 zurückkehren. Die Veranstaltung wurde jedoch abgesagt, wobei die Veranstalter einen Mangel an Sponsoren und Aussteller als Grund für die Absage angaben.

"Trotz über einem Jahr Arbeit bedeutete branchenweit reduzierte Investitionen großer Tech- und Hardware-Marken in Live-Events, dass wir nicht das nötige Sponsoring und die Ausstellerpräsenz sichern konnten, um Insomnia auf dem Niveau zu liefern, das Sie verdienen", heißt es in dem Beitrag.

"Mit steigenden Produktionskosten hätte ein weiteres Auftreten bedeutet, eine schwächere Version des Festivals anzubieten, und das wollten wir nicht tun", fährt es fort. Wenn Sie ein Ticket gekauft haben, erhalten Sie eine vollständige Rückerstattung, und das in Großbritannien ansässige Event DreamHack bietet 30 % Rabatt auf die Tickets, falls Sie Insomnia 74 verpasst haben und stattdessen nach Birmingham fahren möchten.

Für den Moment wird Insomnia laut Beitrag ruhen, aber wir wissen nicht, ob es jemals wieder aus seinem Schlummer erwachen wird. Das fühlt sich an wie eine E3-Situation, nur dass man sicher sein kann, dass die Leute nicht so oft nach der Rückkehr von Insomnia verlangen werden, wie es bei E3 der Fall war.