Das Big Bang Theory-Spin-off Stuart Fails To Save the Universe feiert im Juli Premiere

Es ist schon seit einiger Zeit bekannt, dass nach dem erfolgreichen Spin-off Young Sheldon, das sieben Staffeln lief, ein weiterer The Big Bang Theory-Ableger mit dem Titel Stuart Fails To Save the Universe in Arbeit ist. Hinter dem Titel steckt eine Geschichte mit einer eher ungewöhnlichen Prämisse, in der der Comicladenbesitzer Stuart Bloom (Kevin Sussman) versehentlich das Multiversum aktiviert, nachdem er sich in ein Experiment eingemischt hat, an dem Leonard und Sheldon gearbeitet haben.

Wie wir wissen, ist das ein sehr flexibles Werkzeug, da es im Grunde die Tür für fast alles öffnet. Und genau das passiert, wenn Stuart und seine Freundin Denise, der Urknalltheorie-Geologe Bert und Sheldons Erzfeind Barry Kripke auf alternative Versionen ihrer selbst treffen, während sie versuchen, alles zu reparieren.

HBO Max hat nun die ersten Bilder der Serie über Instagram geteilt, und es wurde außerdem bekannt gegeben, dass die Premiere für Juli (Datum noch nicht bestätigt) auf HBO Max angesetzt ist.

HBO Max

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