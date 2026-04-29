Das 26. Comicon Napoli beginnt morgen, und Gamereactor wird dieses Jahr offizieller internationaler Medienpartner sein

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Morgen, Donnerstag, der 30. April, beginnt eines der größten und beliebtesten Popkultur-Events im europäischen Kalender. Es ist Zeit für eine neue Comicon in der Stadt Neapel, Italien. Von diesem Donnerstag bis nächsten Sonntag, dem 3. Mai.

Die 26 Comicon Napoli ist ein etabliertes Maßstab, bei dem Fans ihre Lieblingsstars aus Comics, Film, Fernsehen, Musik, Videospielen, Brettspielen und letztlich allem treffen können, was den Teil des Gehirns kitzelt, der uns so glücklich macht.

Es wird Panels mit besonderen Gästen aus aller Welt geben, darunter John C. McGinley (Dr. Perry Cox in der TV-Serie Scrubs) und die Synchronsprecherinnen Jane Perry (Akte X, Returnal, Baldur's Gate III) und Kirsty Rider (Clair Obscur: Expedition 33).

Im Manga-Bereich wird diese Ausgabe etwas ganz Besonderes sein, denn das Highlight ist das Panel mit dem Regisseur von Shonen Jump und dem Cutter von Dragon Ball, Kazuhiko Torishima. Makoto Yukimura, der Schöpfer der Vinland Saga, wird ebenfalls einen Vortrag bei der Veranstaltung halten und zudem als Hauptkünstler in einer Ausstellung mit dem Titel "Vinland Saga – Der Weg des Kriegers ohne Schwert" auftreten.

Ganz zu schweigen von den vielen anderen Künstlern sowohl aus Japan als auch von außen. Der Komponist der Like a Dragon-Spiele, Tomoyuki Tanaka; die Schauspieler aus der Serie 'From Catalina Sandino Moreno and Scott McCord'; und Crystal Reed (Gotham), um nur einige zu nennen.

Es wird außerdem Bereiche geben, die europäischen und amerikanischen Comics gewidmet sind, eine Zone mit Schwerpunkt auf Korea, Anime-Vorführungen, Live-Tabletop-Rollenspielshows und ein großes LARP namens Neverland.

Das Programm der Veranstaltung ist wirklich spektakulär, und wir empfehlen Ihnen, wenn Sie heutzutage in Neapel sind, die Gelegenheit nicht zu verpassen, vorbeizuschauen und einen Blick zu werfen. Und um Hallo zu sagen.

Gamereactor, internationaler Medienpartner von Comicon Napoli 26

Gamereactor wird an dieser Ausgabe als offizieller Medienpartner teilnehmen. Mit einer Präsenz in über 20 Ländern und Sprachen wird das Unternehmen den Popkultur-Geist des Festivals einem Publikum in Italien und im Ausland näherbringen. "Comicon freut sich, diese neue Zusammenarbeit mit einer der führenden internationalen Plattformen bekannt zu geben, die sich Videospielen und Popkultur widmet."

Unser Spezialteam ist bereits in Neapel und wartet darauf, dass die Veranstaltung morgen beginnt. Also erwartet ab morgen jede Menge Videoinhalte, Interviews, Berichte und Kurzfilme, damit Sie die Magie der Comicon Napoli nicht verpassen.