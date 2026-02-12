Darwin's Paradox startet am 2. April

HQ

Darwins Paradox, das kommende Abenteuer, in dem wir als der klügste Oktopus der Welt spielen, hat endlich sein Veröffentlichungsdatum. Nachdem Darwins Paradox aus dem Veröffentlichungskalender 2025 gestrichen wurde, reiht er sich einem vollgepackten Frühling an, als er im April erscheint.

Beim PlayStation State of Play konnten wir im Rahmen von Konamis Feature-Präsentation Darwin als leichte Pause zwischen den Metal Gear- und Castlevania-Ankündigungen sehen. Darwin's Paradox sieht aus wie ein kurzes und prägnantes Puzzle-Adventure, das unsere Stimmung aufhellen wird, je heller die Tage draußen werden.

Ab morgen gibt es eine Demo, die man spielen kann, falls man das Spiel ausprobieren möchte, und sie erscheint am 2. April 2026. Vorbestellungen sind jetzt ebenfalls möglich.