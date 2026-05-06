Dark Scrolls werden Ende Mai auf PC und Nintendo Switch kommen

Die zweite Maihälfte ist vollgepackt mit großen Videospiel-Veröffentlichungen, mit Forza Horizon 6, Lego Batman: Legacy of the Dark Knight, 007 First Light und weiteren, die alle kurz vor ihrem Erscheinen stehen. Wenn du stattdessen ein Projekt mit Indie-Ambitionen suchst, ist die gute Nachricht, die du zu diesem Thema hinzufügen kannst, dass Entwickler Doinksoft und Publisher Devolver Digital nun ein Veröffentlichungsdatum für den kommenden Action-Plattformer Dark Scrolls festgelegt haben – und das ist ziemlich bald.

Das erwartete Projekt wird bereits am 28. Mai auf PC und Nintendo Switch erscheinen, was bedeutet, dass du in weniger als vier Wochen vor Monatsende in den Titel einsteigen und die pixeligen Fantasy-Herausforderungen angehen kannst.

Mit dem bevorstehenden Launch ist ein neuer Trailer für Dark Scrolls erschienen, ebenso wie eine Reihe neuer Bilder des Spiels, die alle unten zu sehen sind. Uns wird außerdem berichtet, dass es zum Debüt neun spielbare Charaktere geben wird, von denen "ein Axtwerfender Krieger, ein zaubernder Magier, ein messerwerfender Dieb oder seltsamere Helden wie ein süßer Hund, ein Außerirdischer oder eine Ratte, die Saxophon spielt" – alle entweder solo oder kooperativ lokal oder online verfügbar.

Wirst du später diesen Monat Dark Scrolls spielen?