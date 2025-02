Dänemarks neuer Plan: Lasst uns Kalifornien von Donald Trump kaufen

HQ

In einer neuen Wendung des berühmten Interesses von Präsident Donald Trump am Kauf Grönlands gewinnt eine Online-Petition in Dänemark mit fast 200.000 Unterschriften an Fahrt.

Die Petition schlägt vor, dass Dänemark 1 Billion Dollar für den Kauf von Kalifornien bereitstellt, mit dem Versprechen, "Hygge nach Hollywood, Radwege nach Beverly Hills und Bio-Smørrebrød an jede Straßenecke" zu bringen. In der Petition wird argumentiert, dass Trump angesichts der seit langem bestehenden Spannungen mit der kalifornischen Führung bereit sein könnte, sich für den richtigen Preis von dem Staat zu trennen.

Die Umbenennung von Disneyland in "Hans Christian Andersenland" und die Umwandlung von Los Angeles in "Løs Ångeles" sind nur einige der Ideen, um Kalifornien zum neuen "Neuen Dänemark" zu machen. Die Kampagne spielt sogar mit der berühmten kalifornischen Avocado-Toast-Kultur als einem der Vorteile des Deals. Im Moment bleibt abzuwarten, ob diese Petition von den Vereinigten Staaten oder von Donald Trump selbst ernsthafte Aufmerksamkeit erhalten wird.