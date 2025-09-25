Dänemarks Flughafen Aalborg setzt Flüge nach Drohnensichtung aus

HQ

Erst vor ein paar Tagen erhielten wir die Nachricht, dass der Flughafen Kopenhagen geschlossen wurde, nachdem "große Drohnen in der Gegend geflogen waren". Etwas später erhielten wir auch die Nachricht, dass der Flughafen Oslo den Flugverkehr aussetzte, nachdem Drohnenaktivitäten festgestellt wurden. Jetzt erhalten wir die Nachricht, dass ein weiterer Flughafen in Dänemark, der Flughafen Aalborg, Ankünfte und Abflüge gestoppt hat, nachdem Drohnen in seinem Luftraum gesichtet wurden, wodurch sich mehrere Flüge verspäteten. In einem Beitrag auf X teilte die Polizei von Nordjyllands mit: "Drohnen wurden in der Nähe des Flughafens Aalborg beobachtet und der Luftraum ist geschlossen. Die Polizei ist vor Ort und ermittelt weiter." Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!