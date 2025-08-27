HQ

Die neuesten Nachrichten über Grönland . Dänemark hat den amtierenden Geschäftsträger der Vereinigten Staaten eingeschaltet, nachdem Berichten zufolge Personen, die mit der früheren Regierung in Verbindung stehen, versucht haben, die öffentliche Meinung in Grönland zu beeinflussen.

"Wir sind uns bewusst, dass ausländische Akteure weiterhin Interesse an Grönland und seiner Position im Königreich Dänemark zeigen", sagte der Außenminister. "Es ist daher nicht verwunderlich, wenn wir in der kommenden Zeit Versuche von außen erleben, die Zukunft des Königreichs zu beeinflussen."

Geheimdienste deuten darauf hin, dass Anstrengungen unternommen werden, um eine Spaltung zwischen der Insel und Kopenhagen zu schaffen, während einige Kontakte aus den Vereinigten Staaten Berichten zufolge versucht haben, lokale Unterstützer für Unabhängigkeitsinitiativen zu rekrutieren.

Dänische Beamte bezeichnen jede Einmischung in nationale Angelegenheiten als inakzeptabel und betonen, dass der Dialog mit Grönland weiterhin Priorität hat. Dies spiegelt frühere Warnungen vor möglicher Spionage wider und unterstreicht die anhaltende Sensibilität in Bezug auf die Sicherheit und Zusammenarbeit in der Arktis.