Cyberpunk 2077 zeigt weiblichen Hauptcharakter "V"

Es ist kein Geheimnis, dass CR Projekt Reds langerwarteter Blockbuster Cyberpunk 2077 liberal und offen mit Gender-Themen umgehen möchte. In diese Kerbe schlägt auch der Charakter-Editor des Spiels, der eine große Palette an verschiedenen Möglichkeiten bieten soll. Wer beispielsweise einen femininen Mann oder eine maskuline Frau spielen möchte, soll problemlos dazu in der Lage sein.

Bislang haben wir im Pressematerial zu Cyberpunk 2077 vor allem die männliche Variante des Hauptcharakters "V" zu Gesicht bekommen (die weibliche Version gab es aber auch schon zu sehen). Anlässlich des Internationalen Weltfrauentages wurde der weibliche Charakter nun noch einmal präsentiert denn die physikalische Version von Cyberpunk 2077 wird ein Wendecover bekommen. Auf diese Weise kann die Spielerschaft selbst entscheiden, ob sie lieber eine weibliche oder einen männlichen "V" auf der Verpackung sehen möchte.

Cyberpunk 2077 soll am 17. September für den PC, PS4, Xbox One und Google Stadia erscheinen. Ein späteres, kostenloses Update soll zumindest auf der Xbox Series X die Vorzüge der neuen Konsolengeneration ermöglichen. Auch wenn dieser Service bislang nur für Microsofts kommende Konsole angekündigt ist, vermuten wir ein ähnliches Update für die PS5.

Quelle: Dualshockers