Cyberpunk 2077: Xbox-One-Spieler erhalten Xbox-Series-X-Version kostenlos

Bisher hat CD Projekt Red ungern über Next-Gen-Ports von Cyberpunk 2077 für Playstation 5 und Xbox Series X gesprochen, denn das Rollenspiel ist ja noch nicht einmal auf den aktuellen Plattformen verfügbar. Unabhängig von den Bemühungen der Entwickler stand bislang zumindest die Möglichkeit der Abwärtskompatibilität im Raum, da ja beide neue Konsolen Spiele der vergangenen Generation abspielen können sollen. Als Microsoft vorhin über einige Funktionen der Xbox Series X sprach, kündigten sie dabei etwas namens "Smart Delivery" an, das solche Gedankenspiele in Zukunft abkürzen dürfte:

"Mit dieser Technologie könnt ihr ein Spiel einmal kaufen und wisst, dass ihr - egal ob ihr es auf der Xbox One oder der Xbox Series X spielt - auf jeder Xbox, auf der ihr spielen wollt, die richtige Version dieses Spiels erhaltet. Wir treffen die Verpflichtung Smart Delivery für all unsere exklusiven Xbox-Game-Studios-Titel, einschließlich Halo Infinite, zu verwenden, um sicherzustellen, dass ihr nur einmal einen Titel kaufen müsst, um die beste, verfügbare Version [des Spiels] auf der Xbox-Konsole zu erhalten, auf der ihr spielen wollt. Alle Entwickler und Publisher können diese Technologie verwenden und auswählen, ob sie [die Funktion] für ihre Titel verwenden wollen, die zuerst auf der Xbox One veröffentlicht werden und erst später auf die Xbox Series X kommen."

Ein erster Drittanbieter wird von diesem Angebot Gebrauch machen, wie wir bereits erfahren haben. Auf Twitter bestätigte CD Projekt Red, dass Cyberpunk 2077 Xbox Smart Delivery nutzen wird (was somit den Xbox-Series-X-Port des Spiels bestätigt):

"Spieler sollten niemals gezwungen sein, dasselbe Spiel zweimal zu kaufen oder für Upgrades zu bezahlen. Besitzer von #Cyberpunk2077 auf Xbox One erhalten das Xbox-Series-X-Upgrade kostenlos, sobald es verfügbar ist."

Das bedeutet im Grunde, dass wir das Spiel auf der Xbox genießen können, auf der wir wollen. Spieler auf dem Microsoft-System müssen sich also ein bisschen weniger Sorgen darüber machen, ob sie Spiele, die gegen Ende des Konsolenzyklus erscheinen, sofort kaufen oder bis zur Veröffentlichung auf der Xbox-Series-X-Fassung warten. Ob Sony da nachzieht? Und wie gefällt euch die Idee des kostenlosen Crossgen-Upgrades?