Cyberpunk 2077 VR-Mod wurde von CD Projekt Red entfernt, nachdem der Modder sich weigerte, ihn kostenlos zu machen.

Cyberpunk 2077 s VR-Mod wurde nach einem DMCA, das vom Entwickler CD Projekt Red herausgegeben wurde, entfernt. Der Modder hinter dem Projekt, der ein Mod-Framework namens R.E.A.L. VR entwickelt hat, das das Abspielen von Dutzenden AAA-Titeln mit diesem Format ermöglicht, kündigte die Neuigkeit über seine Patreon-Seite an.

Auf Patreon erklärte der Modder namens Luke Ross (nicht sein richtiger Name), dass die Entscheidung, den Mod zu entfernen, nicht seine eigene war, und kritisierte die Handlungen von CD Projekt Red als von "eiserner Korporationslogik" getrieben. In dem Beitrag sagte er (Transkription über PC Gamer): "Es tut mir noch mehr leid, mitteilen zu müssen, dass wir ein Abenteuer hinter uns lassen, das so viele von euch sehr geliebt und genossen haben. CD Projekt SA beschloss, den Schritten von Take-Two Interactive Software zu folgen, und erließ eine DMCA-Benachrichtigung gegen mich wegen der Entfernung des Cyberpunk 2077 VR-Mods."

"Am Ende kam es auf dieselbe eiserne Konzernlogik hinaus: Jede kleine Handlung, die ein Unternehmen unternimmt, geschieht im Namen des Geldes, aber alles, was Modder tun, muss absolut kostenlos sein." schrieb Ross. "Wie üblich dehnen sie das Konzept der 'abgeleiteten Arbeit' so lange aus, dass es hauchdünn ist, als ob ein System, das 40+ Spiele in voll immersiver 3D-VR visualisieren kann, irgendwie mit ihrem geistigen Eigentum gebaut wurde. Und wie üblich ist es ihnen völlig egal, wie glücklich das Spielen ihres Spiels in VR die Leute gemacht hat, und sie können nicht einfach dankbar für die zusätzlichen Exemplare des Titels sein, die sie verkauft haben – ohne jemals Geld in eine offizielle Konvertierung investieren zu müssen (nein, sie planen nicht, ihren eigenen VR-Port zu veröffentlichen, falls du dich gefragt hast)."

Es gibt eine interessante Debatte über diese Entfernung, da man glaubt, dass CD Projekt Red den Mod weiterbestehen lassen hätte, wenn Ross ihn nicht hinter seiner Patreon-Paywall gesperrt hätte. Ross verdient ziemlich viel Geld mit seinem Patreon, und 2022 wurde berichtet, dass er etwa 20.000 Dollar im Monat verdient. Dies führte dazu, dass einige seinen Paywall-basierten Ansatz kritisierten, während Ross behauptet, dass der Preis es ihm ermöglicht, weiterhin VR-Kompatibilität in Spiele zu bringen, die sie sonst nicht hätten. Zumindest hat er auch bestätigt, dass Baldur's Gate III bald mit R.E.A.L. VR funktionieren wird, also gibt es eine positive Note.