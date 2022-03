Cyberpunk 2077: PS5-Version spiegelt nasse Straßen wie auf dem PC, Speichertransfer optimiert

HQ

Heute wurde Cyberpunk 2077 mit Patch 1.52 aktualisiert, was etliche Logik- und Spawn-Probleme behebt, die auf Quest-Strukturen oder hintergründige Systeme in der offenen Welt zurückzuführen sind. Für Konsolenspieler auf der PS5 ist vielleicht am spannendsten, dass die regennassen Straßen nun ebenso hübsch funkeln sollten, wie das auf dem PC der Fall ist. Darüber hinaus adressiert das Entwicklerstudio einige Probleme beim Übertragen von Speicherständen zwischen PS4- und PS5-Systemen.

CD Projekt Red erinnert die Spieler von Cyberpunk 2077 auch noch einmal daran, dass ihre jüngste Ankündigung, die Redengine hinter sich zu lassen, um in Zukunft auf die Unreal Engine 5 zu wechseln, nicht von heute auf morgen stattfinden wird. Die aktuellen Projekte des polnischen Entwicklerstudios - konkret die Veröffentlichung von The Witcher 3: Wild Hunt auf PS5 und Xbox Series, sowie die Veröffentlichung einer versprochenen Erweiterung für Cyberpunk 2077 - werden deshalb weiterhin in der bekannten Entwicklerumgebung stattfinden. Die technische Basis wird innerhalb eines laufenden Projekts nur äußerst selten gewechselt.